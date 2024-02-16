Romanya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kilo grekoromen stilde yarışan Rıza Kayaalp, finalde rakibi Semenov’a mağlup oldu ve kürsünün ikinci basamağına yerleşti. Grekoromen stil 72 kiloda yarışan Selçuk Can ise finalde rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı. İki şampiyon, mücadelelerini tamamlamasının ardından Türkiye’ye geri döndü. Ankara Esenboğa Havalimanına inen şampiyonları, vatandaşlar çiçeklerle karşıladı.

“İSTEMEDİĞİMİZ BİR OYUN OLDU”

Rıza Kayaalp, burada yaptığı konuşmasında, son yılların en iyi performansını sergilediğini belirterek, “Finalde rakibime puan vermemek için biraz üzerine gittim. Hiç istemediğim bir oyun yedim. Rakibim bunu maçın başında denedi. Normal şartlarda da vermezdim ama dışarı çıkmayayım diye biraz üstüne gidince istemediğimiz bir oyun oldu” dedi.

Avrupa şampiyonu olmayı çok istediğini fakat istemediği bir oyun ile mağlup olduğunu dile getiren Kayaalp, şunları söyledi: “Bu şampiyonluğu kazanmak istiyordum. Çünkü bir rekor kıracaktım. Avrupa şampiyonluk rekoru benim olacaktı. Bunun hırsıyla biraz daha konsantre oldum diyebilirim. Tabii istemediğim bir maç oldu ama olsun 14 kez maç yapmış Avrupa Şampiyonası'nda yüzyıllardır çok zor yapılabilecek bir rekor 14 kez rekor yapabilmek. Grekoromen gibi bir stilde gerçekten çok zor. İnşallah önümüzdeki olimpiyatları en iyi şekilde geçirip, altın madalyayı alıp, bir Avrupa Şampiyonası'na daha gidip bu işi böyle sonlandırmak daha iyi olur diye düşünüyorum.”

“KIZIMIN SESLERİNİ DUYUYORDUM”

Final maçında ailesinin desteğini sonuna kadar hissettiğini dile getiren Kayaalp, “Maçın içerisinde kızımın ‘baba baba’ seslerini duyuyordum. Çok iyi destekledi. Aslında bana fazlasıyla güç verdi diyebilirim. Bundan sonraki maçlara da hep gelmelerini çok isterim. İnanılmaz bir konsantreyle maça giriyorum. Onların da izlediğini görünce kendimi daha güçlü hissediyorum maçta. Onlara canlı canlı bir şampiyonluk yaşatmak nasip olurdu” diye konuştu.

"OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU NASİP OLUR"

Grekoromen stil 130 kiloda gümüş madalya kazanan Rıza Kayaalp de duygularını şöyle dile getirdi: "Buraya rekor için gitmiştim, onun için de iyi hazırlanmıştım. Rakibimden üstün olduğumu da biliyordum. Orada dışarı çıkmayalım diye rakibin üstüne gittik, orada talihsiz bir oyunla karşılaştım. Tabii ki üzüntülüyüm. Ama Avrupa'da 14. finalimi yaptım. Bu da nerden bakarsan inanılmaz bir başarı. Her sene hep şunu söyledim, son üç olimpiyattır her olimpiyata Avrupa ve dünya şampiyonu olarak gidiyordum. Bu kez Avrupa ve dünya ikincisi olarak gidiyorum. Belki bu sefer olimpiyat şampiyonluğu nasip olur inşallah" cümlelerine yer verdi.,

"KÜSECEK BİR İNSAN DEĞİLİM"

Rakiplerine karşı daha güçlü olduğunu ifade eden Kayaalp , "Bazen bazı hatalar olabiliyor. Bunu daha önceki yıllarda da yaşadım. Önemli olan psikolojiyi bozmadan kendimin daha iyi olduğunu hissederek çalışmalara devam edip, olimpiyatlara konsantre olup, altın madalya kazanmak hayalim var. Önümüzde 5-6 aylık süre var. Bütün hazırlıklarım o yönde olacak. Orada dakika dakikasına, saniye saniyesine rakibime saldırarak maçları almak istiyorum. Bunu yapacak gücüm, kuvvetim var. Zaten her şampiyonluktan sonra şımaran bir sporcu olmadım. Bu yenilgiden sonra yaptığım işe küsecek bir insan değilim. Daha hırslandıracak beni her zaman. Takım halinde de güzel bir başarı elde ettik. Takım halinde bu sene de şampiyon olduk. Genç kardeşlerimiz Avrupa şampiyonu oldular. Onlar bizler bıraktıktan sonra da madalya kazanmaya şampiyon olmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

"İÇİMDEN O BAYRAĞI ÖPMEK GELDİ"

Yarı final müsabakasının ardından rakibi Beka Kandelaki'nin formasındaki Azerbaycan bayrağını öpmesiyle ilgili sorulan soruya Rıza Kayaalp, "Azerbaycan ile iki devlet, tek milletiz. O anlık gerçekleşen bir şeydi. Geçen sene de biz finalde karşılaşmıştık. Ondan önceki sene de yarı finalde karşı karşıya gelmiştik. Son üç Avrupa şampiyonasında Azerbaycanlı sporcularla karşılaşıyorum. Güzel bir mücadele oldu. Ondan sonra da o an içimden o bayrağı öpmek geldi. Zaten Azerbaycan sevgisi olan bir insanım. Birçok maç Türkiye ve Azerbaycan bayrağı ile tur attım" cevabını verdi.

Kayaalp’in açıklamasının ardından havalimanında hatıra fotoğraflı çektirildi.