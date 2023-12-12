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Yozgat'ta beklenmedik bir gelişme… Torba Yasası'nda yer alan sürpriz bir maddeyle vatandaşları olumlu bir şekilde etkileyecek.

Torba Yasası'nın 54. maddesi kapsamında, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları faiziyle birlikte tamamen silinecek. Bu müjdeli haber, milyonlarca vatandaşı derin bir rahatlama içerisinde heyecanlandırdı.

Meclisteki 80 maddelik Torba Yasası'nda ortaya çıkan bu sürpriz madde ile GSS borçları faiziyle birlikte tamamen silinecek. Prim borçlarından kurtulan vatandaşlar, bu olumlu gelişme ile birlikte derin bir 'ohh' çekecekler.

Genel Sağlık Sigortası'na (GSS) prim ödeme zorunluluğu, 1 Ocak 2012 tarihinde yapılan değişiklikle getirilmişti. Sigortalı çalışanların işverenleri tarafından ödenen primleri nedeniyle borç doğmazken, çalışmayanların kendi primlerini ödemeleri gerekiyordu. Bu durum, her ay sigorta borcu çıkmasına neden oluyordu.

Torba yasa teklifindeki 54. madde kapsamında GSS prim borçlarına af getirilerek, 1 milyon 800 binden fazla kişinin Genel Sağlık Sigortası borcu tamamen silinecek. Bu gelişme, milyonlarca vatandaş için sevindirici bir haber niteliği taşıyor.