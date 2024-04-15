Bu sezon, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini kapsayan 4,5 aylık bir av yasağı dönemiyle tamamlandı. Ancak kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar, bu yasaktan muaf tutuldu.

Av sezonunun sona ermesiyle birlikte, ekonomik faaliyetlerini sürdürmek isteyen balıkçılar için belirli koşulların getirildiği görüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alınarak, kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapılabilmesine olanak tanındı.

Küçük ölçekli balıkçılar için muafiyet getirilmesiyle birlikte, kıyı balıkçılığına devam edebilecekleri belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sezon boyunca özellikle hamsi gibi birçok türün verimli bir şekilde avlandığını ifade etti.

Yasalara uygun avcılık yapan balıkçıların haklarını korumak adına sürekli denetimler yapıldığı belirtildi. Geçen yıl yapılan 171 bin 219 denetimde, kaçak avcılıkla elde edilen 593 ton su ürününe el konuldu. Ayrıca kurallara uymayan 78 gemiye el konularak mülkiyetleri kamuya geçirildi.

Bakan Yumaklı, balıkların üreme ve büyüme dönemlerinde getirilen yasaklara uyulmasının önemine vurgu yaparak, gelecek sezon için sürdürülebilirlik odaklı yeni kuralların uygulanacağını belirtti. Bakan Yumaklı, balıkların üreme ve büyüme döneminde getirilen yasaklara uyulmasının önemine dikkati çekti. Önümüzdeki sezon için koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirlik temelli yeni kuralların uygulamaya alınacağını kaydetti.