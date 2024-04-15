Yozgat’a aşağı yukarı 275 kilometre uzaklıktaki Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenecek olan Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası başlıyor.

Samsun Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Bilal Altunay, prestijli yarışın toplam 7 aşamadan oluşacağını ve başlangıcının Vezirköprü'de 10-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Türkiye'deki offroad tutkunlarının büyük heyecanla beklediği Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası, Samsun'da başlıyor.

10-12 Mayıs 2024 tarihlerinde Vezirköprü ilçesinde start alacak olan önemli şampiyona, daha sonra sırasıyla Ankara, Giresun, Denizli, Trabzon, Sakarya ve Kahramanmaraş'ta devam edecek.