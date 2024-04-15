Yozgat'ta, güzel havanın tadını çıkarmak isteyen insanlar, ormanlık alanlarda hazine avına çıkmaya başladı.

Bayram tatilinin başından beri bu yoğun ilgi devam ediyor. Hem yerli halk hem de memleketlerine ziyarete gelenler, günlerdir kuzugöbeği mantarı topluyor.

Bu şifa deposu olarak kabul edilen mantarın kilosu bin liradan satılıyor, kurusu ise oldukça yüksek bir fiyata sahip.

Yozgat'ın yaylaları da bayram boyunca ziyaretçi akınına uğruyor. Şehir gürültüsünden ve sıcak havadan kaçmak isteyenler, yaylalara çıkarak baharın güzelliklerini, kuş seslerini ve serin havayı yaşamak istiyorlar.

Taze kuzugöbeği mantarının kilosu bin lira iken kurusu 10 bin liraya kadar satışa sunuluyor. Bu fiyatlarla, kuzugöbeği mantarı adeta altınla yarışıyor.