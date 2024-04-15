Yozgat güvende! Yozgat güvende!

Yozgat'ta, güzel havanın tadını çıkarmak isteyen insanlar, ormanlık alanlarda hazine avına çıkmaya başladı.

Orman

Bayram tatilinin başından beri bu yoğun ilgi devam ediyor. Hem yerli halk hem de memleketlerine ziyarete gelenler, günlerdir kuzugöbeği mantarı topluyor.

Kuzu Göbeği Orman (4)

Bu şifa deposu olarak kabul edilen mantarın kilosu bin liradan satılıyor, kurusu ise oldukça yüksek bir fiyata sahip.

Kuzu Göbeği Orman (1)-1

Yozgat'ın yaylaları da bayram boyunca ziyaretçi akınına uğruyor. Şehir gürültüsünden ve sıcak havadan kaçmak isteyenler, yaylalara çıkarak baharın güzelliklerini, kuş seslerini ve serin havayı yaşamak istiyorlar.

Kuzu Göbeği Orman (2)

Taze kuzugöbeği mantarının kilosu bin lira iken kurusu 10 bin liraya kadar satışa sunuluyor. Bu fiyatlarla, kuzugöbeği mantarı adeta altınla yarışıyor.

Kaynak: Haber Merkezi