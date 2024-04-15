Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:
Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:
Namaz vakitleri;
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Yozgat 04:26 05:56 12:46 16:28 19:26 20:49
Akdağmadeni 04:23 05:52 12:42 16:23 19:21 20:44
Aydıncık 04:24 05:54 12:44 16:26 19:24 20:48
Boğazlıyan 04:27 05:55 12:44 16:26 19:23 20:46
Çandır 04:25 05:54 12:43 16:25 19:22 20:45
Çayıralan 04:25 05:53 12:42 16:24 19:22 20:44
Çekerek 04:23 05:53 12:43 16:25 19:23 20:47
Kadışehri 04:22 05:52 12:42 16:24 19:22 20:46
Saraykent 04:24 05:53 12:43 16:25 19:23 20:46
Sarıkaya 04:25 05:54 12:44 16:25 19:23 20:46
Şefaatli 04:28 05:57 12:46 16:28 19:26 20:49
Sorgun 04:25 05:55 12:44 16:26 19:24 20:48
Yenifakılı 04:28 05:56 12:45 16:27 19:24 20:47
Yerköy 04:28 05:58 12:47 16:29 19:27 20:50