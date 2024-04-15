Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

Yozgat namaz vakitleri 12 Nisan 2024 Cuma Yozgat namaz vakitleri 12 Nisan 2024 Cuma

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  04:26     05:56     12:46     16:28     19:26     20:49

Akdağmadeni    04:23     05:52     12:42     16:23     19:21     20:44

Aydıncık             04:24     05:54     12:44     16:26     19:24     20:48

Boğazlıyan         04:27     05:55     12:44     16:26     19:23     20:46

Çandır                 04:25     05:54     12:43     16:25     19:22     20:45

Çayıralan            04:25     05:53     12:42     16:24     19:22     20:44

Çekerek              04:23     05:53     12:43     16:25     19:23     20:47

Kadışehri            04:22     05:52     12:42     16:24     19:22     20:46

Saraykent           04:24     05:53     12:43     16:25     19:23     20:46

Sarıkaya              04:25     05:54     12:44     16:25     19:23     20:46

Şefaatli                04:28    05:57     12:46     16:28     19:26     20:49

Sorgun                04:25     05:55     12:44     16:26     19:24     20:48

Yenifakılı            04:28     05:56     12:45     16:27     19:24     20:47

Yerköy                04:28     05:58     12:47     16:29     19:27     20:50

Kaynak: Haber Merkezi