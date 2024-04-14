Yozgat’ta da vatandaşların pandemi döneminde yaptırmış olduğu kovid aşıları hakkında uzmanlar bilgilendirdi.

Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Başkanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, BMJ Journals'ta yayımlanan araştırmaya göre, koronavirüs aşısının, koronavirüs geçiren kişilerde kalp hastalıkları oluşma riskini azaltmasını değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, günümüzde gençlerin iyi ve sağlıklı beslenmediğini ve hareketsiz kaldıklarını vurgulayarak, "Bütün bunlar gençlerde kalp krizi ve pıhtı gibi sorunları tetikleyebilir" ifadelerini kullandı.

İnsanların normal zamanlarda da çevrelerinde olabilecek olguları Covid aşılarına bağlayabildiğini aktaran Uzbay, Covid-19'un nedeni olan virüsün de hastalığa ve pıhtıya neden olabileceğini ve aşılanarak korunmanın daha sağlık bir yaklaşım olduğunu belirtti.

BMJ Journals'ta yayımlanan çalışmanın sonuçlarının aklı selim bilim insanlarının önerilerini doğruladığını ifade eden Uzbay, şunları kaydetti: "20 milyon kişinin bir yıl boyunca takip edildiği çalışmanın sonuçlarına göre aşıların bırakın neden olmayı, insanları kalp hastalıkları ve pıhtı riskinden koruduğunu gösteriyor. Çalışmadaki örneklem sayısı oldukça yüksektir ve çalışma bilimsel olarak aşıların böyle bir riski olmadığına önemli bir kanıt sunmaktadır. Aşılanmış ve aşılanmamış kişilerin karşılaştırılması da olabilir, ancak şart değil. Aşılar kalp hastalığı ve pıhtıya neden olsaydı bunu aşılanmış grubun içinde de ciddi bir artış olarak görürdük."