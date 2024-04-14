Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Trafik denetimleri aralıksız devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü bayram dönüşü vatandaşların seyahat güvenliğini sağmak amacıyla şehir içi ve şehirlerarası karayollarında havadan ve karadan denetimlerini sürdürüyor.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bayram dönüşünde hem sevdikleriniz hem de kendi can güvenliğiniz için Emniyet kemerimizi takalım, hız limitlerini aşmayalım, araç kullanırken telefonla konuşmayalım, trafik kurallarına mutlaka uyalım. Bayram dönüşü yolculuk yapan tüm vatandaşlarımıza güvenli yolculuklar dileriz. Unutmayalım, güvenli bir seyahat herkes için gerekliliktir. Hayatla yarışılmaz” ifadelerine yer verildi.