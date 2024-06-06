Her fırsatta her kesime eğitimin, bilimin, teknolojinin ve aklın önemini anlatmaya çalışan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Yozgat Mostar Gençlik Merkezi’nde lise ve üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Böyükata, öğrencilere yönelik “Parlak Bir Gelecek İçin” başlığı etrafında yaptığı sohbet tadındaki söyleşisinde hayaller, hedefler, sınavlar, gelecek ve kariyer planlaması ana temaları etrafında düşünceleri paylaştı.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nden Ahmet Demir’in öncülük edip gerçekleştirilmesine vesile olduğu toplantıda kavramların ve kelimelerin izinden tartışmalar açan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, hayal, amaç ve hedefler, sınav, dün, bugün, gelecek, meslek, planlama, buluş, mizaç, bilgi, TÜBİTAK, azim, SMART (Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Gerçekçi, Zamanlı), sınav kaygısı, stres yönetimi, rehberlik, beceri geliştirme, eleştirel düşünme, problem çözme, takım çalışması, uyumluluk ve esneklik gibi kelime, sözcük, kavram ve ibareler üzerinden katılımcıların kritik yapmalarını sağladı.

Birinci nesil üniversite, ikinci nesil üniversite ve yeni nesil üniversite bağlamında tarım toplumu, modern toplum ve modern sonrası günümüz toplumundaki eğitimin ve öğretimin yeni şekillenişlerinden de söz açan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, “İyilik öğretilen bir şeydir. Kötülük bizatihi vardır. İyilik aksiyon halinde olmaz ise kötülük her zaman çoğalır ve yayılır. Güzel hayalleri olan ve o hayallerin peşinden giderken gerçekçi amaç doğrultusunda ölçülebilir hedefleri belirleyen bireylerin gelecekte hem kendileri, hem ülkeleri hem de insanlık için güzellikler ortaya koyabilir. Zamana uygun biçimde stratejik plan temelli projeler geliştirmenin ve uygulamaya geçirmenin kişinin kendini daha iyi tanıyıp keşfetmesi ve becerilerini geliştirmesi bakımlarından oldukça önemlidir” dedi.