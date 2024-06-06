Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan'ın başkanlığında 2024 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısı meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda 3 gündem maddesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Arslan, toplantıda yaptığı açıklamada, "Meclis üyelerimizle birlikte ilçemize en güzel hizmetleri getirmek için uyum içerisinde çalışıyoruz. Bugünkü toplantımızda da ilçemiz için önemli olan 3 maddeyi oy birliğiyle kabul ettik. Bu kararların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Başkan Arslan, Yerköy'ün ve Yerköylülerin menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.