Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan'ın başkanlığında 2024 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısı meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Uyum Içerisinde Çalışıyoruz3

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda 3 gündem maddesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Uyum Içerisinde Çalışıyoruz1

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Başkan Arslan, toplantıda yaptığı açıklamada, "Meclis üyelerimizle birlikte ilçemize en güzel hizmetleri getirmek için uyum içerisinde çalışıyoruz. Bugünkü toplantımızda da ilçemiz için önemli olan 3 maddeyi oy birliğiyle kabul ettik. Bu kararların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Uyum Içerisinde Çalışıyoruz

Başkan Arslan, Yerköy'ün ve Yerköylülerin menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Kaynak: Haber Merkezi