Etkinliğe Kaymakam Osman Kurt, Belediye Başkanı Ahmet Köroğlu, Ozan Belediye Başkanı Ahmet Yaşar, Doğankent Belediye Başkanı Ulvi Akdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterisi ile devam etti.

Program sonrası İlçe Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde eğitim sezonu boyunca kursiyerlerin hazırladığı ürünler açılan sergide görücüye çıktı. Sergide ürünleri inceleyen Kaymakam Kurt, ürünlerin hazırlanmasında emeği geçen kursiyer ve eğitim kadrosunu tebrik etti.