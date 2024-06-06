Öğrencilerden Yıl Sonu Sergisi

Akdağmadeni Atatürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

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Öğrenciler tarafından yapılan resimler yıl sonun da sergi açılarak sergilendi. Sergiye Kaymakam Furkan Nezir, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, okul idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerden Yıl Sonu Sergisi 3

Resim Öğretmeni Saadet Baydoğan tarafından öğrencilerin resim becerilerini geliştirmek için yıl boyunca okulda düzenlediği görsel sanatlar kursları ve eğitimleri sonucunda ortaya çıkan öğrencilerin hazırladığı eserler ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.

Öğrencilerden Yıl Sonu Sergisi 1

Belediye Başkanı Yalçın, sergide öğrencilerle tek tek ilgilenerek yapmış oldukları güzel çalışmalar için eser sahiplerini tebrik etti. Yalçın, serginin hazırlanmasında emeği olan Okul Müdürü Mehmet Özen’e, Resim Öğretmeni Saadet Baydoğan ve tüm öğretmen ile öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi