Akdağmadeni Atatürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Öğrenciler tarafından yapılan resimler yıl sonun da sergi açılarak sergilendi. Sergiye Kaymakam Furkan Nezir, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, okul idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Resim Öğretmeni Saadet Baydoğan tarafından öğrencilerin resim becerilerini geliştirmek için yıl boyunca okulda düzenlediği görsel sanatlar kursları ve eğitimleri sonucunda ortaya çıkan öğrencilerin hazırladığı eserler ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.

Belediye Başkanı Yalçın, sergide öğrencilerle tek tek ilgilenerek yapmış oldukları güzel çalışmalar için eser sahiplerini tebrik etti. Yalçın, serginin hazırlanmasında emeği olan Okul Müdürü Mehmet Özen’e, Resim Öğretmeni Saadet Baydoğan ve tüm öğretmen ile öğrencilere teşekkür etti.