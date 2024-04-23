Türkiye'de pek çok vatandaşın yaşadığı ve büyük sıkıntılar çektiği çölyak hastalığı ile mücadele eden Yozgat'taki çölyak hastaları, Yozgat Çölyak Derneği çatısı altında birleşti.

Sebep olduğu sağlık sorunlarının yanında, sosyal ve ekonomik bakımdan da oldukça yıpratıcı bir hastalık olan çölyak, ince bağırsakların glütene olan alerjik reaksiyonundan kaynaklanıyor.

Çölyak hastaları glüten içeren hiç bir ürünü tüketemedikleri için, kendilerine uygun ekmek makarna ve diğer temel gıda maddelerini bulmakta güçlük çekiyorlar. Glütensiz ürünlere ulaşmanın güçlüğünün yanında fiyatlarının çok pahalı olması özellikle çocukların ve gençlerin yeterli beslenmelerini olumsuz etkiliyor. Öyle ki glütensiz bir dilim ekmeğin fiyatı normal fırın ekmeğinin 10 katına kadar çıkabiliyor.

Yozgat'ta glütensiz ekmek ve başka gıda maddesi üreten bir işletme bulunmadığı için çölyak hastaları temel beslenme ihtiyaçlarını başka şehirlerden karşılamak zorunda kalıyorlar.

Derneğin kuruluşu ile Yozgat'taki çölyak hastalarının pek çok sorununun çözüme kavuşması bekleniyor.