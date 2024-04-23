23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Yozgat’ta etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi personeli tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen etkinlik kapsamında çocukların yüzleri boyandı.

Araştırma ve Uygulama Hastanesi personeli tarafından gerçekleştirilen yüz boyama etkinliğine çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi gösterildi.