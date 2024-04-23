31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimler sonra Yerköy Belediye Başkanı seçilen Fatih Arslan’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmettin Sağlam, Et ve Süt Kurumu (ESK) Yozgat Et Kombinası Müdürü Selahattin Yasdıman, Yerköy İlçe Müftüsü Remzi Çalık, Yerköy Molla Hüsrev Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurt Müdürü Tuğrul Bozer, MÜSİAD Yozgat Başkanı Erhan Uyar ve Kırşehir Köseli Belediye Başkanı Mustafa Duran, Yerköy Belediyesini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Belediye Başkanı Fatih Arslan, nazik ziyaretlerden dolayı MÜSİAD Yozgat Başkanı Erhan Uyar'a, Köseli Belediye Başkanı Mustafa Duran'a, müdürlere ve Müftü Çalık’a teşekkürlerini iletti.