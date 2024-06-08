Bakanlık, geçen yıl yapılan düzenleme kapsamında emlak ilanlarının, ilan veren üyeye veya yakınlarına ait taşınmazları içermesi gerektiğini hatırlattı. Bu kapsamda, yetki belgesi alınması gerektiğini ve belgesiz faaliyet gösterenlerin yaptırımlarla karşılaşabileceğini bildirdi.

Bir gazetede yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı sonuna kadar yapılan yetki belgesi başvurularında mesleki deneyim şartının aranmayacağını duyurdu. Bu düzenleme, mevcutta yetki belgesiz faaliyet gösteren emlak işletmelerine kolaylık sağlıyor. Bakanlık, bu işletmelerin, ilan verirken sorun yaşamamaları ve cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları için acilen yetki belgesi almalarını tavsiye etti.

Bakanlığın yönetmeliğine göre, ilan verilen taşınmazların, ilanı veren üyeye, birinci ve ikinci derece akrabalarına veya eşine ait olduğunu ya da taşınmaz sahibinin yetkilendirdiğini doğrulamak gerekiyor. Bu doğrulama yapılmadan ilan yayımlanamayacak.

Düzenlemenin amacı, internetteki emlak ilanı platformlarında yer alan aldatıcı ve sahte ilanları engellemek. Kötü niyetli kişilerin organize şekilde fiyat şişirmelerini ve spekülatif fiyat artışlarını önlemek için getirilen bu düzenlemeye uymayan ilan sitelerine, her bir aykırılık için 100 bin liraya kadar idari para cezası verilebilecek.

Yetkisiz faaliyet gösteren emlakçı ve internet sitelerinin kayıt altına alınması amacıyla yapılan bu düzenleme, konut ticareti yapan emlak işletmelerinin, diğer tüm şartları taşımaları halinde mesleki deneyim şartı olmadan da yetki belgesi almasına olanak sağlıyor.