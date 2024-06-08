Kızılcık Şerbeti Sönmez hanımın diziden ayrılıyor mu soruları üzerine Aliye Uzunatağan’ın hayatı gündem oldu. Aliye Uzunatağan kimdir? Aliye Uzunatağan kaç yaşında? Aliye Uzunatağan diziden ayrılıyor mu?

ALİYE UZUNATAĞAN KİMDİR?

Aliye Uzunatağan, 24 Aralık 1951 tarihinde Çanakkale'de doğmuş, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve yönetmendir. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın değerli bir sanatçısı olan Uzunatağan, çeşitli sinema ve dizi projelerinde rol almıştır.

Aynı zamanda seslendirme çalışmalarında da önemli başarılara imza atan sanatçı, televizyon ekranlarında "Yüzleşme" adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.

Ünlü oyuncu Ayşecan Tatari'nin annesi olan Uzunatağan, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Semra Özdamar'ın seslendirmesini gerçekleştirmiştir. 1997 yılında Kara Melek dizisinde canlandırdığı "Saliha Sökmen" rolü ile televizyon kariyerine önemli bir başlangıç yapmıştır.

Son yıllarda ise sahnelerden çok sinema ve televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşmaktadır. 2022 yılı itibarıyla Kızılcık Şerbeti dizisinde rol almaktadır.

Aliye Uzunatağan’ın Kızılcık Şerbeti dizisinde devam edip etmeyeceği, yeni sezonun başlamasıyla netlik kazanacak.