Kızılcık Şerbeti Sönmez hanım diziden mi ayrılıyor? Aliye Uzunatağan diziden mi ayrılıyor? Sorularının cevapları vatandaşlar tarafından merak edildi. İlgili içeriği haberimizde derledik.

SÖNMEZ HANIM KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Sezon finalinde Sönmez’in yaşadığı dolandırıcılık olayı sonrasında Ömer ve Kıvılcım ona bir gemi seyahati hediye ediyor.

Bu olay, Sönmez Hanım’ın yeni sezonda dizi kadrosunda olup olmayacağı konusunda izleyiciler arasında merak uyandırdı. Ancak, şu ana kadar Aliye Uzunatağan’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

ALİYE UZUNATAĞAN KİMDİR?

Aliye Uzunatağan, 24 Aralık 1951 tarihinde Çanakkale'de doğmuş, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve yönetmendir. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın değerli bir sanatçısı olan Uzunatağan, çeşitli sinema ve dizi projelerinde rol almıştır. Aynı zamanda seslendirme çalışmalarında da önemli başarılara imza atan sanatçı, televizyon ekranlarında "Yüzleşme" adlı programın sunuculuğunu yapmıştır. Ünlü oyuncu Ayşecan Tatari'nin annesi olan Uzunatağan, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Semra Özdamar'ın seslendirmesini gerçekleştirmiştir. 1997 yılında Kara Melek dizisinde canlandırdığı "Saliha Sökmen" rolü ile televizyon kariyerine önemli bir başlangıç yapmıştır. Son yıllarda ise sahnelerden çok sinema ve televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşmaktadır. 2022 yılı itibarıyla Kızılcık Şerbeti dizisinde rol almaktadır.