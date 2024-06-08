Kızılcık Şerbeti dizisinin izleyicileri, Görkem karakterinin akıbetini ve Özge Özacar'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Bu soruların yanıtlarını haberimizde derledik.

Kızılcık Şerbeti dizisi, sezon finaliyle izleyicilere büyük bir sürpriz yaşattı. Sezon finali, diziye sonradan katılan Görkem karakterinin şok edici sahneleriyle dikkat çekti.

Ömer ile olan ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından Mustafa'nın kafasına vazo fırlatan Görkem, dizinin son sahnesinde balkondan düştü.

Özge Özacar'ın canlandırdığı Görkem karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise hala belirsizliğini koruyor.

Bu konuda resmi bir açıklama yapılmış değil. İzleyiciler, yeni sezonda karakterin akıbetini ve dizinin gidişatını merakla bekliyor.