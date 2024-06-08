Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı davada şok bir gelişme yaşandı. İşte detaylar:

Dilan Polat ve Engin Polat'ın azmettiricilik suçlamasıyla yargılandığı davada, hakim çekilme kararı aldı. Bu karar, davada büyük bir şok etkisi yarattı.

Hakim, çekilme kararını açıkladığı dilekçesinde, Dilan Polat'ın avukatının odasında özel görüşme yapmak için baskı yaptığını belirtti.

Bu beklenmedik gelişme, dava sürecinde yeni bir dönemece girilmesine neden oldu.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın davasındaki bu önemli gelişme, yargı sürecinin seyrini nasıl etkileyecek merak konusu. Gelişmeleri yakından takip ederek, en güncel bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.