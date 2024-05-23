İl Müftülüğü Toplantı Salonunda 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü gerçekleştiren toplantıda Kurban Bayramı öncesi alınacak tedbirler konuşuldu.

Toplantı ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “11 Mayıs 2024 tarihli ve 32543 sayılı 2024 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına dair Resmi Gazete tebliği gereğince, ilimiz Vali Yardımcısı Halil Dalak başkanlığında kurum temsilcilerinin katılımlarıyla 22 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 09:00’da, İl Müftülüğü Toplantı Salonunda aşağıdaki maddeler görüşülerek;

1- Kurban satış yeri olarak Fakıbeyli köyü yanında bulunan Yeni Hayvan Borsası ‘Kurban Satış Yeri’ olarak tespit edilmesine,

2- İlimizde kurban kesim yerleri olarak:

a) Yeni Hayvan Pazarı Fakıbeyli Köyü Mevkii

b) Eski Hayvan Pazarı

c) Karatepe Mahallesi Belediye Kreş Önü

d) Çapanoğlu Mahallesi Yaşamkent Sitesi Önü

e) Bahçeşehir Mahallesi Bahçeşehir Cami Üzeri

f) İlimiz merkez ve köylerde cadde ve sokaklara taşmaksızın şahısların özel mülkiyeti (bahçe) olarak tespit edilmesine,

3- İlimizde hazırlanan kurban satış ve kesim yerlerinin bilgileri kurul ve komisyon üyesi kurumların web sitelerinden yayınlanmasına,

4- Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak kullanıma açılan ‘Tarım Cebimde’ isimli mobil uygulama üzerinden küpe numarası girilerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerinin sorgulanabileceğinin vatandaşlara duyurulmasına, (Tüm Birimler)

5- Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine, gerekli tedbirlerin alınmasına (Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı)

6- Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumluları kurban kesilecek her bir gün için oluşturulacak randevulu (Tüm Birimler) kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde görülecek şekilde asılmasına ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri-sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim randevusunu mahalli şartlara göre bildirilmesine, (Belediye Başkanlığı ve Kesim yapılan İşletmeler)

7- Kurban olarak satın alınacak hayvanların (sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu / hayvan pasaportu / nakil belgesi olan) Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve TÜRKVET kayıt sisteminde kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan erkek olanların tercih edilmesine,

8- Her satıcıya ‘Kurban Satış Yeri Taahhütnamesi’ imzalattırılmasına, ‘Kurban Satış Yerleri Kontrol Formu’ ve ‘Kurban Kesim Yerleri Formu’ doğrultusunda yerinde değerlendirme yapmak üzere denetçi ekibi oluşturulmasına denetçi ekibinin Belediye başkanlığından veteriner hekim Hasan LÖKER başkanlığında Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden Ahmet Fidan ve İl Sağlık Müdürlüğünden Halk Sağlığı Hizmetlerinden Mustafa Şahin olmak üzere 3 kişiden oluşturulmasına, ayrıca komisyonca belirlenen denetçiler tarafından değerlendirilen yerler için form doldurulmasına 60 puan ve üstü değerlendirilen yerler için uygunluk belgesi, 60 puan altı ile değerlendirilen yerler için uygunsuzluk belgesi düzenlenmesine; Uygunsuzluk belgesi düzenlenen kurban satış yerlerinin girişlerine ‘Standartlara Uygun Değildir’ yazısı asılmasına ve kurban bayramının ilk gününe kadar şartlarını düzelterek puanını 60’a çıkarmadığı takdirde komisyonca belirlenen ceza ile tecziye edilmesine, (Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)

9- Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınmasına ve kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanmasına,

10- Kurban satış yerleri; etrafı branda ile çevrili, üstü kapalı ve insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri şekilde hazırlanması her gün sabah ve akşam temizlenmesine, (Belediye Başkanlığı)

11- Kurban satış ve kesim yerinin su, elektrik, kanalizasyon veya fosseptik çukuru ve benzeri altyapısı olan yerlerin hazırlanmasına kesim yerinin tabanı beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden oluşmasını kurban satış ve kesim yerlerinde mescit, su, tuvalet ve kapalı oturma yeri benzeri ihtiyaçların karşılanacağı yerler ile hayvanların taşındıkları araçlara bindirilmesine ve indirilmesine uygun rampalar bulundurulmasına kesim yeri için tazyikli su ile yıkama imkanına sahip, zeminde gerekli ızgara sistemi bulunan mekanların seçilmesine, atık suların çevreye bırakılmamasına, yeterli miktarda aydınlatma sağlanmasına, (Belediye Başkanlığı)

12- Başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı, etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatın çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi ve benzeri konularda vatandaşların aydınlatılmasına Ayrıca solunum yolu enfeksiyonları nedeni ile dikkat edilmesi gereken kuralların özenle hatırlatılmasına hayvanlardan insana bulaşan zoonıtik hastalıklar ile ilgili bilgilendirici tabelaların hayvan satış yerleri ve hayvan kesim yerlerinde uygun alanlara asılmasına, (İl Sağlık Müdürlüğü)

13- Kurban Bayramında vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kurban kesimi yapmalarını sağlamak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyona geçilerek Halk Eğitim Merkezi tarafından 20 saatlik ‘Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu’ açılmasına, kesim yerlerinde, kasaplık belgesi, veya kurban kesim elemanı kurslarından alınmış kurs bitirme belgesi ve hijyen eğitim belgesi olanların görevlendirilmesine, (Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

14- Kesim yerlerinde kesilen hayvanların deri ve sakatatının zayi olmadan değerlendirmesi hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına, (Belediye Başkanlığı)

15- Kurban atıklarının çevre kirliliğine sebebiyet vermemesi bakımından belediye tarafından çöp torbası dağıtılmasına, komisyonca tespit edilen alanlardaki atıkların toplanmasına, sızdırmaz kapalı torbalara konularak belediye tarafından çöp döküm sahalarına nakledilmesine ve üzerleri toprakla kapatılmak suretiyle gömülmesine, kesimin yoğun olduğu bayramın birinci günü saat 13:00’den sonra belediye ve İl Özel İdaresi tarafından kurban atıklarının toplanmasına kurban bayramı süresince temizlik elemanı ve atık toplama araç sayısının yeterliliği hususunda azami hassasiyetin gösterilmesine,

16- Kurban kesiminde oluşan atıkların çöp konteynerlerine atılmamasına, kanalizasyon kanallarına dökülmemesine, açıkta ve sokak hayvanlarına bırakılmamasına, oluşan atıkların belediyelerce kesim yerlerinden usulüne uygun olarak uzaklaştırılmasına, (Belediye Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

17- Kurban kesen vatandaşlarımızın, ortaya çıkabilecek atıkları aynı şekilde sızdırmaz torbalara süratli bir şekilde bekletilmeksizin belediyenin çöp toplama araçlarına veya çöp konteynerlerine bırakmaları gerektiğinin duyurulmasına, (İl Müftülüğü, Belediye Başkanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü)

18- Kurban atıklarıyla çevre kirliliğine neden olunmamasına; olanlar hakkında vatandaşların belediyenin 0 (354) 666 66 66 numaralı çağrı merkezlerine ulaşmalarına veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Alo 181 hattına bildirilmesine, Emniyet Müdürlüğü, Tarım Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Belediye görevlileri tarafından uygulanmasına,

19- İlimiz, hayvan sevkiyat noktalarından biri olduğundan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerekli denetimlerin yapılmasına, kolluk kuvvetlerince kaçak hayvan sevklerinin tespit edilmesi durumunda İl Tarım Orman Müdürlüğü ile irtibata geçilmesine, (İl emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)

20- 11 Mayıs 2024 tarihli ve 32543 sayılı 2024 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Resmi Gazete Tebliğinde duyuru kurban olarak kesilen sığır cinsi hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları ile koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpeleri duyuruları cami ilan panoları ile kurban satış ve kesim yerlerine asılmak suretiyle ilgililerin bilgilendirilmesine, Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına, gönderilmesine, (İl Müftülüğü)

21- Kurban satış ve kesim yerlerinden kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için başta sakinleştirici içeren tabanca olmak üzere yakalama gereçlerine sahip yakalama timlerinin oluşturulmasına, (Belediye Başkanlığı)

22- Kurban satış ve kesim yerlerinde; dini vecibelere, sağlık şartlarına, hayvan refahına ve çevre temizliğine uyulması hususunda müftülüklerce camilerde vaaz ve hutbelerde değinilmesine,(İl Müftülüğü)

23- Kurban satış yerlerine getirilip satılamayarak geri götürülmek istenen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için mutlak suretle yurt içi hayvan sevklerine mahsus veteriner sağlık raporu almaları konusunda yetiştiricilerin uyarılmasına, (İl Tarım ve Orman Müdürlüğü)

24- 11 Mayıs 2024 tarihli ve 32543 sayılı 2024 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Resmi Gazete Tebliğinde 18/3 madde gereğince kurban bayramı öncesi ve bayram süresince zabıta birimlerince aralıksız olarak denetimlerin yapılmasına, (Belediye Başkanlığı)

25- İlgili mevzuat ve kurul/ komisyon kararlarına aykırı hareket edenler hakkında 2024 yılı kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğinin cezai hükümlerden madde 19 (1) de tadat edilen cezai işlemlerinin uygulanmasına,

26- Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararlarının, üye kurumların İnternet sitelerinde, mahalli basında, cami ilan panolarında ve Belediye Başkanlığı tarafından ilan edilerek halkımıza periyodik aralıklarla uygun bir şekilde duyurulmasına, bu kararın birer örneğinin gereği için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”