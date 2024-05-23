Dolar ve Euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 23 Mayıs 2024 Perşembe günü geçerli olan dolar ve Euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve Euro’da son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 32.2009 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 32.1935 liradan, satış fiyatı ise 32.2085 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.3'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 34.9571 TL'den yapan euro şu anda 34.935 TL alış ve 34.9793 TL satış fiyatına sahip.