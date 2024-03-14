Boğazlıyan Belediye Başkanı ve AK Parti Boğazlıyan Belediye Başkan Adayı Gökhan Coşar, ilçede ikamet eden öğrencilerin evine misafir oldu. Önce mutfağa geçip kendi elleriyle menemen hazırlayan Başkan Coşar, daha sonra öğrencilerle birlikte sahur yaptı.

Başkan Coşar, sahurunu ilçede ikamet eden öğrencilerle birlikte yaptı. İlçede ikamet eden bir öğrenci evine misafir olan Coşar, kendi elleriyle menemen hazırladı.

Tercihini soğanlı menemenden yana kullanan Coşar, daha sonra öğrencilerle hep birlikte sahur yapıp dua etti. Sahur öncesi öğrencilerle sohbet eden Coşar, öğrencilerin derslerini de sordu.

Coşar, misafir olduğu öğrenci evinde yapmış olduğu menemen fotoğraflarını sosyal medyada ‘Öğrenci evinde sahur bir başkadır’ başlığı ile paylaştı.