Son zamanlarda, vatandaşlar arasında Nüfus Müdürlüğü'ne yoğun bir ilgi gözleniyor. Bunun nedeni ise kimlik kartı ve ehliyetin birleştirilmesini sağlayan yeni düzenleme. Bu düzenleme sayesinde artık kimlik kartı ve sürücü belgesi tek bir kartta birleştirilebiliyor. Başvuru süreci oldukça hızlı, sadece 5 dakika sürüyor ve belge olmadan gerçekleştirilebiliyor.

Eski ehliyet sahipleri için ise biraz farklı bir süreç geçerli. Onlar önce yeni ehliyet almak zorundalar ve bu süreç için 15 TL ücret ödemeleri gerekiyor. Ancak bu yeni düzenleme ile birlikte, kimlik ve ehliyeti tek bir kartta birleştirme işlemi için herhangi bir ücret talep edilmiyor.

Başvuruları kolaylaştırmak adına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden online randevu alınabiliyor. Başvuru için gereken belgeler arasında, 130 TL harç bedeli ve son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf bulunuyor. Yenileme sürecinde eski ehliyet veya kimlik de yanınızda olmalı.

Başvuru sonrası birleştirme işlemi gerçekleştirilerek yeni kimlik ve ehliyet belirtilen adrese kargolanıyor. Bu düzenleme sayesinde vatandaşlar, cüzdanlarında hem ehliyet hem de TC Kimlik kartı taşıma yükünden kurtuluyor ve kullanım kolaylığı sağlanıyor.

Yeni düzenleme, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün randevu sayfası üzerinden başvuru yaparak avantajlarından yararlanmak isteyen herkes için hızlı ve kolay bir süreç sunuyor.