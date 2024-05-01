Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Yozgatlıları da yakından ilgilendirecek, kredi kartı veya banka kartıyla prim ödeme süresinin uzatılması hakkında duyuru yaptı.

Vatandaşların, SGK kurumuna olan prim ve diğer borçlarını web sayfasında yer alan “Kart ile Prim Ödeme” uygulaması üzerinden kredi kartı veya banka kartları aracılığıyla haftanın 7 günü ödeyebilecek.

SGK’dan yapılan açıklamada, “Söz konusu ödemeler her gün 00.15-22.00 saatleri arasında yapılabiliyorken, saat 22.00’den sonra da Uygulama üzerinden prim ödeme başvurusunda bulunulduğu görülmüştür. Prim ödeme başvurularının kabul edilebilmesi için ödeme süresi 00.15 – 23.00 olarak yenilenmiştir. Bu kapsamda vatandaşlarımız Kuruma olan prim ve diğer borçlarını, web sayfamız üzerinden haftanın 7 günü 00.15 -23.00 saatleri arasında ödeyebilecektir” ifadelerine yer verildi.