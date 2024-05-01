7 Bin TL'si olan bir kişi tapu sahibi olma fırsatını yakalıyor! Hazine ve Maliye Bakanlığı, İzmir, Ankara ve Sakarya'da bulunan toplam 133.831 metrekarelik dört ayrı arazi parçasının satışını duyurdu. Bu araziler, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı adına satışa sunulacak.

Arazi fiyatları 7.000 TL ile 50.000 TL arasında değişmektedir ve ihale sürecinde yatırımcıların ödemesi gereken geçici teminat miktarları 1.500.000 TL ile 50.000.000 TL arasında değişmektedir. Bu teminatlar, arazilerin tahmini bedelinin %3'ünü temsil etmektedir.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, devlete ait arazilerin yönetiminden sorumlu bir kuruluştur ve kamu yararına hizmet etmektedir. Milli Emlak'ın arazileri, kamu binalarının inşası, eğitim ve sağlık tesislerinin kurulması, ulaşım altyapısının geliştirilmesi gibi projelerde kullanılmaktadır. Bu araziler, devletin stratejik amaçlarına hizmet ederken kiralanabilir, değiştirilebilir veya satılabilir niteliktedir.

Arsa satın alma sürecinde, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne yapılacak başvuru önemlidir. İlgili arsanın alımı için yetkili ofislere başvurulabilir ve başvuru sırasında arsanın detaylı bilgileri ile alım amacı belirtilmelidir.