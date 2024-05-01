Türkiye'nin dijital devlet kapısı olarak bilinen E-devlet, müşteri hizmetleri bölümüyle güçlendirildi. Memurlar, vatandaşların bilgi alabileceği telefon numaraları üzerinden hizmet vermek üzere atanıyor. 20 Nisan 2024 itibarıyla geçerli olan bu yenilikle birlikte, 90 milyon vatandaş bilgi, görüş ve önerilerini paylaşmak için bu numarayı arayabilir.

E-devlet iletişim sayfasına, müşteri hizmetleri numarası da eklenmiş durumda. Site üzerinden yapılan açıklamaya göre, "e-Devlet Kapısı ile ilgili sorun ve görüşlerinizi iletmek için lütfen aşağıdaki formu doldurunuz. Ayrıca e-Devlet Kapısı ile ilgili işlemler için 7/24 hizmet veren 160 numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz. Almanya'dan +90 312 160 numarası, Amerika'dan +90 160 numarasıyla ulaşabilirsiniz" ifadeleri yer alıyor.

E-devlet Kapısı için bilgi, görüş ve önerilerinizi iletmek için 160 numaralı telefonu arayarak doğru bilgilere ulaşabilirsiniz. Önceden resmi kurumlar tarafından pek duyurusu yapılmayan bu müşteri hizmetleri numarasını telefonunuza kaydederek Nüfus ve Vatandaşlık İşleri gibi konularda hızlıca yardım alabilirsiniz. E-devlet müşteri hizmetleri numarası genel olarak mesai saatleri içinde yanıt vermektedir.

E-Devlet, kamu yönetiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını ifade eder. Bu kavramın idari boyutu, kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetim birimlerinin, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak vatandaşlara ve diğer paydaşlara hizmet sunmasını içerir.