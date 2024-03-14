Akdağmadeni’nde bulunan Eyüp Sultan Cami, Ramazan ayının manevi atmosferini daha da zenginleştirecek bir uygulamaya ev sahipliği yapıyor.

Ramazan ayı boyunca teravih namazının ardından, cami cemaati tarafından düzenlenen özel bir etkinlikle çocuklar unutulmadı. Her akşam teravih namazı sonrası, çocuklara yönelik ikramlar dağıtılıyor.

Eyüp Sultan Cami imamı Mustafa Taki Albayrak, bu uygulamanın çocuklar arasında dini bilincin artırılmasına ve cami ile olan bağlarının güçlendirilmesine büyük katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, bu tür etkinliklerin topluluk içindeki dayanışmayı ve birlikteliği pekiştirdiğini anlatan Albayrak, Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde kardeşlik ve paylaşım duygularını güçlendirdiğini vurguladı.

Akdağmadeni’ndeki bu uygulama, bölge halkı tarafından büyük takdir topluyor. Vatandaşlar, çocuklara yönelik bu pozitif yaklaşımın, gelecek nesillerin dini değerlere daha sıkı bağlanmasında önemli bir rol oynadığını belirttiler.