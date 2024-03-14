Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Genç Kalemler Topluluğu tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, fakülte dekanları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü yaptı.

Prof. Dr. Güçlü konuşmasında, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kahraman ordumuza ithaf ettiği bu marş sadece bir marş değil, milli mücadelemizin ve bağımsızlık azmimizin en kıymetli simgesi, İstiklal Savaşımızın beyannamesidir. Bu marş, işgal altındaki vatan topraklarını savunan, yokluklar içinde vatan sevgisiyle dolu bir milletin kurtuluşunun sesidir. Mehmet Akif'in kaleminden dökülen bu destan, milletimizin vatan sevgisi, bağımsızlık aşkı ve vatan savunma ruhunu en yalın haliyle anlatmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmasının ardından Bozok Üniversitesi Genç Kalemler Topluluğu tarafından “Kurtuluşa Giden Yol” oratoryosu seslendirildi. Üniversite Müzik Sanat Topluluğu öğrencileri ise Mehmet Akif'in şiirleri ve sevdiği besteleri seslendirdi.

Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi M. Volkan Demirel’in modertörlüğünde Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanı Doç. Dr. Yusuf Günaydın’ın konuşmacı olduğu söyleşide Millî Mücadele ruhunu, nesilden nesile aktaran İstiklâl Marşı ve bu eşsiz şiiri kaleme alan vaiz, şair ve dava insanı Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, kişiliği, tefekkür dünyası, sanata bakışı ve eserleri anlatıldı.

Söyleşi sonrası Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Gazi Üniversitesi Öğretim üyesi ve aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanı Doç. Dr. Yusuf Günaydın'a günün anısına plaket Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezahat Güçlü ise teşekkür belgesi takdim etti.