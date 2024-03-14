Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Sorgun Hastanesi Başhekim Ümit Öztürk'ü ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Kaymakam İhsan Emre Aydın, “Vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden her koşulda ve şartta fedakârca gayret gösteren sağlık personelimizin çalışmaları paha biçilemez bir değerdedir” dedi.

Kaymakam Aydın, “Gece-gündüz demeden büyük bir sabır ve sevgiyle kutsal görevlerini icra eden bütün doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, bu kutsal mesleğe verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.