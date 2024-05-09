Yozgat Halk Eğitim Merkezi Kursu Öğreticisi Aynur Yıldız koordinesinde açılan sergide 78 eser bulunuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde açıklan sergiye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Yasin Gürsoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergi sonrası bir açıklama yapan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, “Yıl boyunca milli eğitim müdürlüğümüz halk eğitim müdürlüğümüz kurslarını biz kültür merkezimizde misafir ediyoruz. Burada insanlar kurslara geliyorlar ve bu nezih ortamda da elbette bu kursların sonucunda da bir ürün veriyorlar. Bugünkü sergimizin sebebi hem bu ürünlerin kıymetinin görülmesi hem de kendilerini bir el sağlığı dileyebilmek. Kadınlarımız bizim için çok önemli. Anneler Günü yaklaşıyor insanlarımız ziyaret etsinler sergimiz burada onları annelerine hediyeler alabilirler elemeği göz nuru diye de düşündük ve kapsamlı bir sergi açmayı planladık bütün katılımcılarımıza kursiyerlerimize misafirlerimize herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yozgat Halk Eğitim Merkezi Kursu Öğreticisi Aynur Yıldız ise yaptığı açıklamada, “Öncelikle Valimize, İl Milli Eğitim Müdürlerimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Emeği geçen o kadar çok kursiyer var ki... Gerek öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, ev hanımlarımız, küçük kızlarımız... Yani sesimizi duyurabildiğimiz için ulaşabildiğimiz için çok mutluyuz. Yozgat'ta herkes bu etkinliklere gelsin katılsın. Ben karma olarak bir sergi yapmak istedim. Çok şükür birkaç tane erkek kursiyerlerimiz olmaya başladı. Yozgat'ta erkek, kadın adına insanların sanatla alakalı bir şeyler yapabileceğini ve yapabildiğini gösterdik, gördük. Yapılabildiğini görmek bizi çok mutlu etti. Bu kursu açalı 4 yıl oldu. Bu kursa iki kursiyerle başladım. Şu anda 20-25 tane kursiyerim var. Kent Park'taki Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde de özel öğrencilerim var onlarla da uğraşıyoruz. Şu anda bu sergimizde 78'e yakın eserimiz var ve bunların hepsi bu yıla ait geçen seneden eserler yok. Resim olarak sade bana ait benim ismime ait bu 78 eser bulunuyor” ifadelerini kullandı.