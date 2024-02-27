Akdağmadeni Belediyesi tarafından projelendirilerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında Çocuklarımız Öncü Bilim İnsanlarıyla Tanışıyor’ projesinin 2’nci etabı olan İbn-i Sina Bilgi yarışmasında başarı öğrenciler ödüllendirildi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin hediyesi mevcut Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Nezih Yalçın tarafından alındı.

Bilgi yarışması öncesinde ilçede eğitim gören 6’ncı sınıf öğrencilerine dağıtımını yapılan İbn-i Sina kitabını kaynak alarak 22 Şubat Perşembe günü online olarak düzenlenen ödüllü bilgi yarışmasında sorulara en hızlı şekilde cevap veren öğrenciler başarı sıralamasına girdi.

Sorulara en hızlı şekilde cevap veren Mehmet Tahir Ortaokulu'ndan Elif Kocaaslan birinci, Namık Kemal Ortaokulu'ndan İrem Su Özyiğit ikinci, 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'ndan İsmail Çelik ise üçüncü olarak yarışmayı tamamlayarak ödüllerini Belediye Başkanı Nezih Yalçın'dan aldı.

Eğitime verdiği desteklerle öğrencilerin ve eğitim camiasının sürekli olarak yanında olan Yalçın, “İlçemizde öğrencilerimizin gelişimine katkı sunan farklı etkinlikler düzenleyerek öğrencilerimize destek olmayı en önemli görevimiz olarak gördük. Bilgi yarışmasında başarılı olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, projemize destek olan kıymetli öğretmenlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.