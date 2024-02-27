Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Sorgun Çekerek Devlet Karayolunda yolcu taşımacılığı yapan araçlarda yolcular emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirdi.

Denetimde ayrıca sürücülere takoğraf denetimi, hız ve dinlenme süreleri, emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uymaları ve genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme faaliyeti yapılarak emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik birimleri, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan "Şehirlerarası Otobüslerde Yolcuların Emniyet Kemeri Kullanımı" konulu talimat ile emniyet kemeri kullanımı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Şehirlerarası otobüs yolcularına bilgi veren personel, emniyet kemeri kullanımının trafik kazalarından kaynaklı ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları yüzde 60 oranında azalttığını belirterek, bundan dolayı şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin karıştığı trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarının azaltılması ve özellikle yolcuların seyahat süresince emniyet kemerini kullanmaları konusunda bilgilendirilerek farkındalık oluşturulması gerektiğini bildirdi.