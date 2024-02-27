Valilik tarafından işletmeler için geçerli olan “Fiyat listesi” zorunluluğu hakkında hatırlatma yapılarak uyarıda bulunuldu.

Yozgat’ta işletme sahiplerine uyarıda bulunan valilik, vatandaşları mağdur etmemek ve cezai işlemlere maruz kalmamak için işletmeleri kurallara uymaya davet etti.

Tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgeler lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulma zorunluluğu için hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanmış ve Yozgat’ta da uygulanmaya geçmişti.

Yozgat Valiliği tarafından zorunlu uygulama hatırlatılarak işletme sahipleri uyarılmaya devam ediliyor.

Yozgat Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “1 Ocak'tan itibaren zorunlu hale gelen lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne ‘fiyat listesi’ konulması zorunludur. Vatandaşlarımızı mağdur etmemek ve cezai işlemlere maruz kalmamak için, lütfen kurallara uyalım” şeklinde ifadelere yer verildi.