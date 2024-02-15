Yozgat’ta merkez ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından başlatılan ‘Şap Hastalığı ile Mücadele Programı’ kapsamındaki baskın şap aşılama kampanyası devam ediyor. Kampanya, 29 Ocak 2024'te başladı ve 31 Mart 2024'e kadar sürecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle, şap hastalığıyla mücadele kapsamında normalde yılda iki kez gerçekleştirilen aşı uygulaması bu yıl üç döneme çıkarıldı. İlk aşılama dönemi, 29 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan baskın aşılama programı içinde yapılacak. Bu süreçte, şap hastalığıyla daha etkin bir mücadele hedefleniyor.

Bunun yanı sıra, şap hastalığıyla mücadelede olduğu gibi büyükbaş hayvanların iller arası nakillerinde de şap aşılama zorunlu hale getirilmiş olup, aşı olmayan hayvanların nakliyelerine izin verilmemektedir. Hayvansal üretimi desteklemek amacıyla verilen buzağı desteklemeleri için de aynı şekilde şap aşılama koşulu aranmaktadır.

Bu çerçevede, yetiştiricilerin kampanya süresince tüm büyükbaş hayvanlarını aşılatmaları, İl ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine yardımcı olmaları son derece önemlidir.