Sorgun Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılması planlanan yarı olimpik yüzme havuzu için temel atma töreni düzenlendi.

İlçeye böyle bir tesisin kazandırılmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirten Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, “Bu inşaatımız bittikten sonra Sorgun’daki bütün ilk ve ortaokul öğrencilerimizin tamamına ücretsiz yüzme kursunu belediye olarak vereceğiz. Hiçbir çocuğumuz yüzme bilmeden büyümeyecek. Emeğimiz uğraşımız bunun içindir” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin de yaklaştığını hatırlatan Başkan Ekinci, son 5 yıl içinde Sorgun’un 30 yıllık mesafe kat edip şehir hüviyetine büründüğünü belirtti.

Başkan Ekinci, “Görev sürecim boyunca hemşerilerimizle hemhal olup birlikte ne yapabiliriz noktasında projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Geldiğimiz noktada çocukların kalbinde yer edinmişiz, yaşlılarımızın duasında yer bulmuşuz. Tüm hemşerilerimizle birlikte 5 yıl birlikte yürüyebilmişiz ve inşallah bir 5 yıl daha hep beraber yürümeyi rabbim bizlere nasip etsin. Sorgun’u kasaba görüntüsünden şehir görünümüne kavuşturacağız diye söz vermiştik. Geçen 5 yılda Sorgun 30 yıllık bir mesafe kat etti. Meydanı, caddeleri, sokaklarıyla Sorgun aslında bir şehir hüviyetine büründü. Ama daha yapacak çok işimiz var, bunun için de hep birlikte el birliğiyle çalışacağız” şeklinde konuştu.

Temel atma törenine katılan MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise Başkan Ekinci’ye emeklerinden dolayı teşekkür ederek görevinde başarı diledi.