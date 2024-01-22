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Yozgat’ta kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle araçların kapı kilitleri donarken, çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.

Yozgat’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle araçların kapı kilitleri buz tuttu. Vatandaşlar ise çareyi sıcak suda buldu. Ebubekir Uçar isimli vatandaş, çaydanlık içerisine doldurduğu sıcak suyu aracının kapı kilitlerine dökerek çözüm aradı.

Kentte sıfırın altında 5 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle çok sayıda araç ise soğuktan çalışmadı.