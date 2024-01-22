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Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, Şeker pancarına yüzde 27 zam yapıldığını belirterek, Şeker pancarı tohumuna ise yüzde 60 zam geldiğini söyledi. Başkan Güngör bunun adı ekonomik terör olduğunu dile getirdi.

Türk Şeker A.Ş 2022 yılında ton fiyatı bin 450 lira olan şeker pancarını 2023 yılında sadece yüzde 27 artışla bin 850 lira olarak açıkladı.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, “2024 yılı üretim sezonu için tohum üreticisi firmalar geçen üretim sezonunda ünitesi 11 bin lira civarında olan şeker pancarı tohumunun ünitesini yüzde 60 civarında bir artışla 18 bin lira ile piyasaya sunuyorlar. Ülkemizde ve bölgemizde terör ve savaşlarla ülke yöneticilerinin meşguliyetini fırsat bilerek kurt bulanıklığı sever misali ekonomik terör estiriliyor. Bu durumu kimse ticari ahlakla bağdaştıramaz. Çiftçinin girdi maliyetli ürünlerinin fiyatını üreten firmalar kendisi belirliyor. Çiftçinin ürettiği ürünün fiyatını devlet belirliyor. Yetkilileri göreve davet ediyoruz. Tohum, gübre ve zirai ilaçlarda girdi maliyetleri kontrol altına alınarak çiftçi ürünlerine açıklanan fark oranlarıyla aynı olmalı. Havada ki uçan kuşun bile çiftçinin sırtından geçindiği ülkemizde çiftçi ürettiği ürünlerine verilecek fiyatla değil girdi maliyetleri kontrol altına alınarak korunmalı. Maalesef birçok üründe girdi maliyetlerine gelen zam ile ürünlere verilen fiyat farkı arasında yüzde 100 ila yüzde 150 artışla makas farkı var. Tekrardan söylüyoruz yetkililer bu duruma müdahale ederek çiftçinin mağduriyeti giderilmeli kaliteli gıda üretimle olur gıdaya hükmeden dünyaya hükmeder. Ne güzel demiş değirmenci dayı Buğday bizim, un bizim, un olan biziz. Kim öyleyse doymayan” ifadelerini kullandı.