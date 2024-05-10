Vali Özkan, başta şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin anneler gününü kutladı.

HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ

Vali Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, Anneler Günü münasebetiyle Alparslan Türkeş Huzurevi'nde misafir edilen yaşlıları ziyaret ederek, bir süre sohbet edip Anneler Günü'nü kutladı.

ŞEHİT ANNESİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Vali Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, 1995 yılında Şırnak'ta şehit olan Piyade Er Alparslan Ekici ve 1995 yılında Sivas'ta şehit olan Jandarma Er Mehmet Armağan Alper'in annesini ziyaret ederek şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutladı.