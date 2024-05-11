Birçok farklı çeşit ve konseptte ürünlerini hazırlayan çiçekçiler bu yıl Anneler Günü'nde sık tercih edilen saksı çiçeklerinin 150 ila bin lira arasında seyrettiğini söyledi.

Yozgat’ta çiçekçiler bir hafta öncesinden Anneler Günü hazırlıklarını tamamladı.

Yozgat’ta özel günlerin vazgeçilmez çiçekçisi olan Kaktüs Butik, bu yılda Anneler Günü’nde yoğun talep gördü. Yozgat’ta kaktüs üzerine hizmet veren Kaktüs Butik ilk ve tek olma özelliğini taşıyor.

“İLGİ DAHA DA ARTIYOR”

Günümüzde artık özel günlerde daha çok kaktüs tercih edildiğini belirten İşletme Sahibi Kamile Sağlam, “Kaktüse her geçen gün ilgi da artıyor. Müşterilerimiz dükkanımıza geldiğinde Yozgat için bir ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. Gerçekten böyle güzel yorumları aldıkça bende mutlu oluyorum. Güzel dönüşlerin olması işime olan sevgimi daha da arttırıyor. Özel günler dışında vatandaşlarımız normal zamanda da kaktüsü tercih ediyor. Ama tabi ki özel günlerde ilgi daha da artıyor” ifadelerini kullandı.

“SAKSI ÇİÇEKLERİ TERCİH EDİLİYOR”

Anneler Günü'nün bahar aylarında kutlanması sebebiyle genellikle saksı çiçeklerinin tercih edildiğini kaydeden Sağlam, " Annelerimiz için ürünlerimizi hazırladık. Anneler Günü’nde herkese hizmet vermeyi planlıyoruz. Ürün olarak kaktüslerimiz, orkide, antoryum, saksı çiçekleri, hepsi satılmaya hazır bekliyor. Tüm hazırlıklarımızı da tamamladık. İnsanlar özel günlerde çiçekleri tercih ediyorlar. Annelerine, eşlerine, sevgililerine çiçek alıyorlar. Yoğunluğumuzda başladı. Genellikle saksı çiçeklerimiz ve kaktüslerimiz tercih ediliyor. Güzel bir çiçek yaptırmak isteyen vatandaşımız, 150 ila bin lira arasında fiyatlarla bu çiçeği yaptırabilir” şeklinde konuştu.

“FARLILIK İSTENİYOR”

Yozgat’ta sadece kaktüs üzerine hiçbir çiçekçinin olmadığını belirten Sağlam, “Vatandaşlarımız özel günlerinde farklı bir hediye almak istiyor. Artık sıra gelmiş gül ya da çiçek buketleri müşterilerimizin ilgisini çekmiyor. Biz Yozgat’ta kaktüs üzerine satış yapan tek çiçekçiyiz. Kaktüslerimiz ile özel aranjmanlar yapıyoruz. Anneler Gününde müşterilerimiz tercihi kaktüslerden yapmış olduğumuz aranjmanlar oluyor. Müşterilerimiz dükkanımıza geldiğinde Yozgat için bir ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. Gerçekten böyle güzel yorumları aldıkça bende mutlu oluyorum. Güzel dönüşlerin olması işime olan sevgimi daha da arttırıyor” şeklinde konuştu.

“YOĞUN BİR TALEBİMİZ VAR”

İki gündür yoğunluk olduğunu dile getiren Sağlam, “İki gündür yoğun bir talebimiz var. Umuyorum Pazar günü de bu talebi yakalayacağız. Güzel bir Anneler Günü olacak. Annelerimiz zaten bizim kanatsız meleklerimiz. Onlara en güzel hediyeleri, en güzel çiçeklerimizi sunmaya çalışacağız. Yoğunluğumuz var ama umuyorum daha yoğun olacak” diye konuştu.