Dolu dolu geçen 4 günlük program kapsamında gençler, gönüllülük faaliyetleri gerçekleştirirken Yozgat'ı da gezdi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Programın ilk gününde katılımcı gençler, Gençlik Merkezinde tanışma etkinlikleri yaptıktan sonra hazırladıkları kuş yemliklerini kaldıkları yurdun bahçesinde uygun yerlere astılar. İkinci gün Yozgat Şehitliğini ziyaret eden gönüllü gençler burada dualar okudu ve çevre temizliği yaptı. Şehir Merkezinde Saat Kulesi, Müze ve Çapanoğlu Merkez Camiine giden gençler Kuran Kursuna da katılıp çocuklarla oyunlar oynadı. Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce yapılan bilgilendirme faaliyetine katılan gençler ardından Çamlık Milli Parkını gezdi. Programın üçüncü günü gerçekleştirilen Çekerek Lavanta Adası ve Rafting Parkuru gezilerinde gençler rafting yaparak oldukça eğlendi. Hayri İnal Konağı'nda yapılan veda töreninde şehrimizi çok beğendiklerini samimiyetle ifade eden gönüllü gençler burada geçirdikleri dolu dolu program için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve programda emeği geçen herkese teşekkür etti” ifadelerine yer verildi. Ahmet Ayverdi