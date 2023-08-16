Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlere teşekkür etti.

Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Kenan Şerefli, Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökhan Eroğlu, Eğitim Bir-Sen Üniversitesi Temsilcisi Öğretim Görevlisi Hasan Can, Büro Memur-Sen Şube Başkanı Mehmet Pınarcı, Kültür Memur Sen Şube Başkanı Ahmet Elmalı, Birlik Haber-Sen Şube Başkanı Haydar Şahin ve Bayındır Memur Sen Şube Başkanı Mehmet Ali Gümüş Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Melike Aslı Arslan