AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, İl Başkanı Yusuf Başer, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, İl Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Necmettin Doğan ve il yönetimi Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Ziyarette Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan ile görüşen Milletvekili Süleyman Şahan, hastanenin genel bilgilerinin yanı sıra yatan hastalar, günlük poliklinik hastaları ve hekimler hakkında bilgiler aldıktan sonra hastane servislerinde tedavi gören hasta ve yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, nazik ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Süleyman Şahan ve AK Parti İl Yönetimine teşekkür etti. Melike Aslı Arslan