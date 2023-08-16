Başkan Tuygun, “Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın 13 Ağustos 2022 tarihli E- 23932784-050.01.04-9474 sayılı yazısıyla doçentlik başvuru şartlarına ilişkin değişiklik önerilerinde bulunulmuş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygun bulunan değişiklikler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 15 Haziran 2023 tarih ve 2023.10.183 sayılı işlemi ile kabul edildi” dedi.

Tuygun yaptığı açıklamada, “Akademik hayata yıllarca emek vermiş olan akademik personel mevcut durumda dahi hak etmiş olduğu unvan ve kadrolara objektif ve hakkaniyete uygun şekilde atanamazken doçentlik başvuru şartlarına ilişkin değişiklikler doçentlik başvurusunda bulunacak olan akademik personel için bu durumu daha da liyakate aykırı hale getirmektedir. İlgili doçentlik başvuru şartlarındaki değişiklikler akademik özgürlüğü, objektiflik ve liyakati engellemekte ve eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Ayrıca mevcut durumda yeni döneme ilişkin doçentlik başvurusunda bulunacak olan akademik personelin haklı beklentileri ihlal edilmektedir. Zira önceki başvuru şartları ile değişiklik yapılan başvuru şartları arasında fahiş derecede puan farklılıkları bulunmakta olup, yeni şartlarda öngörülen puanlamanın bu kadar kısa bir sürede tamamlanması mümkün değildir.

Bir yayın veya araştırma için yıllarca çalışma yapması gereken akademik personelin kazanılmış hakları da göz önüne alınmaksızın değişiklikler yapılmıştır. Bu durumda akademik personelin yeni değişikliklere uygun hazırlık yapmasını gerekmekte olup uzun bir süre gerektirecek olan bu süreçte doçentlik başvurusunda bulunacak olan akademik personel maddi ve manevi kayba uğrayacaktır. Zira kimseden gelecekte yürürlüğe girecek, bugünden bilinmeyen kurallara uygun performans beklenemeyecektir. Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası olarak her zaman değerli eğitimcilerimizin haklarını korumayı görev edindik. Söz konusu doçentlik başvuru şartlarında değişiklikler ise eğitime gönül ve emek vermiş olan akademik personelimizin hakkını gasp ederek liyakate ve hukuka olan güvenini sarstığından bu işlemin iptali için Danıştay’da dava açtık. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan