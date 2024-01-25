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Diyanet İşleri Başkanlığı Din görevlilerinin okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesi ve din hizmetlerinde verimliliğin artırılması amacıyla ülke genelinde başlatılan “Kitap Oku-Yorum” Yozgat’ta da devam ediyor.

Her ay Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen bir kitap ve güncel bir mesele okunarak din görevlilerine tahlil ediliyor.

İl Müftüsü Ali Gülden Fatih Mahallesi Konağı'nda gerçekleştirilen kitap tahlili buluşmasına katılarak Din görevlileri ile birlikte Diyanet Yayınları'ndan "Fetvalar" kitabının tahlilini gerçekleştirdi.

Ayrıca İl Müftüsü Gülden, katılımcılardan gelen güncel sorulara da cevaplar verdi.

Programa İl Vaizi Suat Şener, TOKİ Ahmet Yesevi Cami, Arzu Sitesi Cami, Behiçler Cami, Çağrı Cami, Çengeltepe Cami, Dediklioğlu Cami, Refika Hatun Cami, Şeyh Necdi Mescidi, H. Ahmet Efendi Cami, Terminal Cami, Yeni Damatzade Cami, Yıldıztepe Cami ve Yimpaş AVM Mescidi görevlileri katıldı.