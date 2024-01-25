Tahmini Okuma Süresi: dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Yozgat’ta da bedelli askerlik yapmayı düşünen vatandaşları ilgilendiren 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu tarafından belirlendi.



MSB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu tarafından belirlendi. Sonuçlar, e-devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek.



Öte yandan, talep halinde celp dönemi değişikliği kontenjan durumuna göre e-devlet’te 'Askerliğim' uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapılabilecek.