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Yozgat merkeze bağlı Çadırardıç köyündeki ilköğretim okulu müdürü Mustafa Ocak, ara tatili fırsat bilerek Milli Eğitim Bakanlığının öz kaynakları, Yozgat Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de destekleriyle okullarında onarım çalışması başlattı.

80 öğrencinin bulunduğu köy okulunda öğrencilerinin daha kaliteli bir ortamda eğitim görmeleri için okuldaki eksiklikleri gidermek isteyen Ocak, okulun hizmetli personeli Mustafa Şahiner ile kolları sıvadı.

Okul müdürü Ocak, hizmetli personeli Şahiner ile okulun kapısından penceresine, tabanından tavanına kadar her yeri elden geçirdi. Bir inşaat ustası edasıyla çalışan Ocak, çatıda kiremit aktardı, sıva yapıp okulu boyadı. Okula internet çektirilmesine kadar birçok çalışmayı fedakarca yürüten Ocak, kısa sürede okuldaki eksiklikleri giderdi. Bir yandan öğrencilerini geleceğe hazırlayan Ocak, bir yandan da gösterdiği fedakarlıkla gönüllerde taht kurdu.

"AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZE RAHAT BİR ORTAM OLUŞTURMAK"

2020 yılında Çadırardıç İlköğretim Okuluna müdür olarak atandığını belirten Mustafa Ocak, “4 yıldır burada göreve yapıyorum, bu görev sürecinde de okulumuzun yapılması gereken bazı tadilat ve tamirat işleri vardı. Onları da Milli Eğitim Bakanlığımızın verdiği kaynaklar, Valiliğimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle bu tür çalışmalarımızı 4 yıldır okulumuzda yürütüyoruz. Okulumuzun çatı aktırılmasını kendimiz yaptık, boyalarını, sınıflarımızın parkelerini ve sınıflarımızın bakım onarım çalışmalarını elimizden geldiği kadar okulumuzda görevli hizmetli personeli arkadaşımızla yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz, bu durum bizi oldukça mutlu ediyor. Burada önemli olan öğrencilerimizin kendilerini fiziki olarak rahat hissedebilecekleri bir ortam oluşturmak ve biz bunu oluşturmak için sadece bir vesileyiz” dedi.

"ÖĞRENCİLER BİZİM GELECEĞİMİZ"

Öğrencilerin geleceği için çalışmalarını da sürdürdüklerini de anlatan Ocak, “Özel okullarda ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan binlerce öğretmenimiz var, bu öğretmenlerimizin gerçekten canla başla çalıştıklarına şahit oldum görev yaptığım okullarda. Türkiye yüzyılı çerçevesinde çocuklar bizim geleceğimiz ve biz de geleceğimize yatırım yapmak zorundayız. Bunu elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Okulumuzda birinci sınıftan 8. sınıfa kadar 80 öğrenci mevcut, anaokulu ve bir de özel eğitim sınıfımız mevcut. Öğrencilerimize ve bölgeye eğitim konusunda ne kadar katkı sağlayabildiysek bizim için de o kadar iyidir, mutluluk kaynağıdır” şeklinde konuştu.

"İŞÇİLERLE BİRLİKTE ÇALIŞIYOR"

Öğrenci velilerinden Hasan Peksoy da, okuldaki çalışmaları yerinde görmek ve müdürlerine yardımcı olmak için geldiğini söyleyerek, “Okulumuzun fiziki durumu 4 yıl öncesine kadar çok iyi değildi. Müdürümüz geldikten sonra işçi gibi çalıştı, okulumuzun çatısını aktırdı, boyasını yaptı, okulun içindeki parkeleri yaptırdı. Okulumuz çiçek gibi oldu, emeğine sağlık. O da işçilerle birlikte çalışıyor, her okula böyle bir müdür lazım, her şey bizim çocuklarımızın iyi eğitim alabilmesi için” ifadelerine yer verdi.