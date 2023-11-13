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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamasına göre, 2023-2024 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları öğrencilere duyuruldu. KYK bursuna başvuran öğrenciler, e-Devlet üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecekler.

BAKAN BAK AÇIKLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Sevgili gençler, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın" ifadelerine yer verdi

Bakan Bak, gençlere eğitim hayatlarında maddi destek sağlamak amacıyla KYK tarafından sunulan burs başvuru sonuçlarının artık e-Devlet platformunda erişime açıldığını belirtti. Öğrenciler, başvurularının durumunu ve burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını e-Devlet ekranları üzerinden öğrenebilecekler.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN