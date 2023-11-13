Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamasına göre, 2023-2024 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları öğrencilere duyuruldu. KYK bursuna başvuran öğrenciler, e-Devlet üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecekler.

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı! İşte KYK burs sorgulama ekranı (3)

BAKAN BAK AÇIKLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Sevgili gençler, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın" ifadelerine yer verdi

Bakan Bak, gençlere eğitim hayatlarında maddi destek sağlamak amacıyla KYK tarafından sunulan burs başvuru sonuçlarının artık e-Devlet platformunda erişime açıldığını belirtti. Öğrenciler, başvurularının durumunu ve burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını e-Devlet ekranları üzerinden öğrenebilecekler.

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı! İşte KYK burs sorgulama ekranı (1)

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.

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Kaynak: Haber Merkezi