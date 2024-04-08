Milyonlarca gencin bekçi olma hayalini ilgilendiren önemli bir güncelleme duyuruldu. Bekçi alımlarında yapılan son açıklamalarla birlikte şartlar revize edildi. İşte, bekçi alımı şartları ve bekleme zamanıyla ilgili detaylar:

BAŞVURU ŞARTLARI

Bekçi olmak isteyen adaylar için temel gereklilikler şu şekildedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya denk bir okuldan mezun olmak,

Boyunun en az 167 cm olması,

Beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması,

Başvurulan il sınırları içinde son bir yıldır veya daha fazla ikamet etmek,

Askerlik görevini tamamlamış olmak,

Başvuru yapıldığı tarihte 18-31 yaş aralığında olmak,

Ağır suçlardan ceza almemiş olmak,

Toplumda kötü şöhrete sahip olmamak,

Kamu haklarından yoksun olmamak,

Memuriyet engeli bulunmamak,

Silah taşıma veya silahlı görev yapma engeli olmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları karşılamak,

Belirli yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik faaliyetlerinde bulunmamış olmak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş olmak,

Polis eğitim kurumlarından atılmamış olmak,

Terör örgütlerine karışmamış, desteklememiş veya katılmamış olmak,

Siyasi parti veya yan kuruluşlara üye olmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.

BEKÇİ ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Henüz resmi bir duyuru yapılmazken resmi duyurunun gelmesi durumunda, detaylara yer verilecek.

Başvurular ise Emniyet Genel Müdürlüğü veya Polis Akademisi tarafından belirlenen internet üzerinden yapılan süreçlere göre gerçekleştirilecek.