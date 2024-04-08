Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 47 ilde toplam 826 çeşitli arsayı satışa çıkardı. İlan.gov.tr'de yayımlanan duyuruya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Adana'dan Yozgat'a kadar olan 47 ildeki arsaları satışa sundu.

Satışa sunulan arsalar şu illerde bulunmaktadır: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat.

Bu arsalar açık artırmayla satılacak olup, açık artırma 24-25-26 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlana göre, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanacak. Ayrıca, yüzde 25 peşinatla ve 24 ay vadeli ödeme seçeneği de sunulmaktadır.